İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırdı: 12 ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 12 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastanenin ikinci katının bombardıman sebebiyle büyük hasar gördüğü, saldırıda 2 doktorun da yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden oldu. 140 yatak kapasiteli sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.