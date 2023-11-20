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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
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'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selden etkilenen iller) Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarımız hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini yapacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 19:20, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 19:40
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz.

Ermenistan'ı kışkırtarak kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler.

"TOGG TESLİMATI 12 BİNE YAKIN"

Togg'la küresel rekabetteki yerimizi aldık. 'Türk araba yapamaz' diyenleri, 'Vatandaş bunu almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Togg şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı.

"GAZZE'YE 800 TON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİK"

Türkiye olarak sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da zulme uğrayanların yanındayız. AFAD, Kızılay, TİKA'yla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır. İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. İsrail, hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direniş azmini de kırmaya çalışıyor. Gazze'de bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir. İsrail yönetimi bir atışta iki ölü diyerek hamile kadınları doğmamış bebekleriyle katletmekle övünen bir cinnet halindedir. Hastanelerle ilgili ortaya iddiaların safsata olduğu ortaya çıktı. Güya medeni dünya İsrail'in hastanelere saldırılarını sessizce seyretti.

"88 HASTAYI ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Gazze'den toplam 88 hastayı ülkemize getirdik. Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesini gerçekleştirdik. Diğerleri için çabamız sürüyor.

İsrail işgal güçleri masumları katlediyor ama Avrupa'sından Amerika'sına hiçbir tepki dahi gelmiyor. Atom bombası atma tehdidi dahil modern savaç araçlarını kullanan İsrail insanlık vicdanı nezdinde de yargılanacaktır. İspanya gibi bir iki ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kuruluşlar kulaklarını tıkadılar. Holokost utancu Avrupalı liderleri esir almış durumda. İsrail ateşkes çağrısı dahil her türlü tepkiyi antisemitizm parantezine alarak boğmaya çalışıyor. İsrail'in antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Bizim borcumuz yok onların hepsinini İsrail'e borçları var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selden etkilenen iller) Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarımız hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini yapacağız"

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