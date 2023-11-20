Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çaldı

9 günlük ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci okullarına döndü.

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci tekrar eğitime başladı.

Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapıldı. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katıldı.

Bazı okullara "olumsuz hava" engel oldu

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sağanak ve fırtına eğitim ve öğretimi gecikmeli başlatacak.

Birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek

19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

LGS 2 Haziran'da, YKS 8-9 Haziran'da

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde...

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.