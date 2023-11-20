FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara ve Erzincan'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

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