Borsa günü yükselişle tamamladı

'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Bankadan müjde! %0 Faizli kredi!
Bankadan müjde! %0 Faizli kredi!
Sponsorlu İçerik
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Gün sonu döviz kurları
Gün sonu döviz kurları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
6 ilde eğitime ara verildi
6 ilde eğitime ara verildi
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bolu'da okullar tatil
Bolu'da okullar tatil
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kazanarak 7.948,71 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 18:08, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 18:27
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 7.946,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de 2. el konut satışları, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber