YÖK'ten tez yazımıyla ilgili yeni karar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarında 'başka dillerde' tez yazımı kararını iptal etti!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 16:00, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 11:20
Hatırlanacağı üzere, 13 Kasım 2023 tarihli haberimizde; lisansüstü programlarda
öğrencinin talebi danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, tezin ¼'ünden az olmamak
üzere geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, başka bir dilde de yazılabilmesine
karar verildiğini dair YÖK kararını paylaşmıştık.
Bu defa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çok kısa bir süre sonra yeniden aldığı
kararla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda başka dillerde tez
yazımıyla ilgili kararlarını iptal etti!