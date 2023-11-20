YÖK'ten tez yazımıyla ilgili yeni karar

Hatırlanacağı üzere, 13 Kasım 2023 tarihli haberimizde; lisansüstü programlarda öğrencinin talebi danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, tezin ¼'ünden az olmamak üzere geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, başka bir dilde de yazılabilmesine karar verildiğini dair YÖK kararını paylaşmıştık.



Bu defa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çok kısa bir süre sonra yeniden aldığı kararla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda başka dillerde tez yazımıyla ilgili kararlarını iptal etti!

