Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin ekim ayı emlak verilerini yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 olurken, 10 ayda yüzde 14,3 düşüşle 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 58 azalış göstererek 5 bin 577 olurken, ipotekli satışların toplamdan aldığı pay yüzde 5,9'a geriledi.

Emlakjet verilerine göre, Türkiye genelinde ekimde önceki aya göre satılık fiyatlarında artış görülmezken, kiralık konut fiyatları yüzde 4 düştü. Kiralık fiyatlarında önceki ay da yüzde 4'lük düşüş yaşanmıştı. Kiralık-satılık konut arama trendi ekimde satılık konut lehine yükselişe geçti ve aramaların yüzde 56'sı satılık, yüzde 44'ü ise kiralık konutlar için yapıldı.

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, megakent ilk kez hem satılık hem de aylık fiyat değişiminde görülen düşüşle dikkati çekti. Ekimde İstanbul'da önceki aya göre satılık konut fiyatları yüzde 1, kiralıklar ise yüzde 3 düştü. En çok arama yapılan ilk 10'da satılık konutların fiyatı 4 ilde, kiralıkların ise 6 kentte düşüş gösterdi. Kiraların en çok düştüğü il yüzde 6 ile Antalya oldu.

Beylikdüzü, ilçeler arasında konut arama sıralamasında lider olurken, onu Çankaya ve Bursa Osmangazi izledi.

- "İl olma potansiyeli taşıyan ilçelere rağbet artıyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ve il olma beklentisi taşıyan ilçelere yönelik yaptıkları araştırmadan bahsetti.

Emlakjet katılımcılarından aldıkları cevaplara göre en çok Alanya ve Bandırma ilçelerine yönelik bir il olma beklentisi bulunduğunu kaydeden İdikat, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca söz konusu ilçelerin il olması halinde gayrimenkullerin de değerinin artacağı yönünde bir görüş mevcut. Kendi verilerimizden yaptığımız derlemeye göre Alanya hariç, bu beklenti ile hareket ederek söz konusu ilçelerde satılık ve kiralık fiyat artışlarının yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Ayrıca yaptığımız ankette katılımcıların bu ilçelere yönelik bir yatırım hevesi de mevcut. Alanya ise her yıl mevsimsel fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir ilçe. Dolayısıyla il olma potansiyeli en yüksek görülen ilçe olmasına rağmen, satılık ve kiralık fiyat değişimi negatif yönlü. Bunun da en önemli sebebi kış aylarına giriyor olmamız."

İdikat, konut satışlarındaki düşüşten bahsederek, konut satın almak isteyenlerin düşük faizli kredi kampanyası beklentisinin sürdüğünü, böyle bir kampanyanın hayata geçmesi halinde satışların artacağını anlattı.

Emlakjet Prestige Plus üyesi Şengül Güler de Bandırma gayrimenkul piyasasına ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Bölgede kiralık konut portföyünün durma noktasına geldiğini ve satılık konutta bir yavaşlama olduğunu kaydeden Güler, ilçede arsa ve tarlaya olan talebin ve İstanbullu yatırımcıların ilgisinin her geçen gün arttığını anlattı.

Emlakjet Premium üyesi Pier Alanya ofisinden Meryem Güngör ise şu anda Alanya piyasasında bir durgunluğun söz konusu olduğunu belirterek, "Konut kredi faizlerinin yüksekliği talebi durma noktasına getirdi. Kimi bölgelerin yabancı satışına kapatılmasını da buna sebep olarak gösterebiliriz." açıklamasında bulundu.