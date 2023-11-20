Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 10:46, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 10:48
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı 20 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı.
Başarı sıralamaları ise 7 Eylül 2023 tarihinde açıklandı.
Mülakatlar ise 2 ila 13 Ekim tarihleri arasında yapıldı.
Mayıs ayında sınava giren adaylar yaklaşık 6 aydır bekliyor. Daha fazla beklemek istemeyen adaylar, sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
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