Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor

Mayıs ayında sınava giren adaylar yaklaşık 6 aydır bekliyor. Daha fazla beklemek istemeyen adaylar, sonuçların açıklanmasını talep ediyor.

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.

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