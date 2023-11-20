Dolar/TL, 28,75 seviyesinden işlem görüyor

Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Kasım müjdesi! %1.99 Faizle 50.000 TL!
Kasım müjdesi! %1.99 Faizle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada
Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
6 ilde eğitime ara verildi
6 ilde eğitime ara verildi
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bolu'da okullar tatil
Bolu'da okullar tatil
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Türkiye kar altında
Türkiye kar altında
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 28,75 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,7480 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 10:57, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 10:57
Yazdır
Dolar/TL, 28,75 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,6875'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 10.45 itibariyle yüzde 0,2 artışla 28,7480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 31,3780'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 35,8860'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 103,7 seviyesinde dengelendi.

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşabileceği öngörülerini güçlendirdiğini belirterek, piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını korudukları dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber