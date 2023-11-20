Dolar/TL, 28,75 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,6875'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 10.45 itibariyle yüzde 0,2 artışla 28,7480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 31,3780'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 35,8860'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 103,7 seviyesinde dengelendi.

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşabileceği öngörülerini güçlendirdiğini belirterek, piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını korudukları dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.