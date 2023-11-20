Arda Güler kiralık iddialarına yanıt verdi

Sezon başında bonuslarla beraber 30 milyon euroya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle henüz forma giyemedi.

"2 HAFTA İÇİNDE İYİLEŞECEK"

Akşam'ın haberine göre, yaklaşık 4 aydır sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in 2 hafta içinde sahalara döneceği kaydedildi.

"YÜZDE 100'ÜNLE OYNAMAN GEREK"

Milli futbolcuya Türkiye ve İspanya arasındaki farklar sorulduğunda "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" yanıtını verdi.

Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık olarak gitmeyi düşünmediği, Real Madrid cephesinde de böyle bir gündemin olmadığı aktarıldı.