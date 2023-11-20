Konya'da yolcu otobüsü yandı

Adana - Konya Kara yolu üzeri, Ereğli ilçesinde içerisinde 40 yolcusu bulunan A.Y. idaresindeki otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü A.Y., otobüsü yol kenarında bulunan bir tesisin park alanına çekerek hemen yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine tesise itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın hızlı bir şekilde büyürken, otobüs alevlere teslim oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.