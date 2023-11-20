TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde

BDDK verilerine göre, Türk Lirası mevduat haziran sonundan bu yana yüzde 40,3 oranında artış kaydetti.

Mevduat faizlerinde artış oranı yüzde 45'e kadar yükseldi. Yüksek faizlerle birlikte mevduata olan talep de artıyor.

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