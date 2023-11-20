MİT sözde PKK sorumlusu Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

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