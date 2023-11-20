Zonguldak'ta sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Derede bulunan araçta Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan yaklaşık 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenlerine ulaşıldı.

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