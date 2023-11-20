Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.