Tesla Türkiye'de fabrika kuracak mı ?

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla bu yıl beş ayda 11 bine yakın aracı teslim ederken, markanın gelecek planları da merak konusu oldu.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Gazete Pencere'deki yazısında, Tesla'nın Türkiye'deki olası yatırımlarını değerlendirdi.

Özpeynirci, Elon Musk'un New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra Tesla'nın Türkiye'ye yatırım yapmasının gündeme geldiğini ifade etti.

Özpeynirci şunları kaydetti: "Ancak Tesla'nın Türkiye'ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye'ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım."

'Gerekli yatırımlar yapılmadı'

İki yıl önce kurulan Tesla Türkiye'nin ilk genel müdürü Kemal Geçer, 15 Kasım'da kontratı bittikten sonra istifa etti.

Özpeynirci'ye konuşan Geçer, görevden alınmadığını belirterek beş ayda 11 bin aracı teslim ederek önemli görevde bulunduğunu kaydetti.

Geçer şunları söyledi: "Türkiye'de otomotiv sektörünü 2024'te zor bir yıl bekliyor. Tesla'nın işi eğer gerekli yatırımları yapmazsa zor. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben üstüme düşen görevi yapıp, söz verdiğim gibi tüm araçları sahiplerine zamanında teslim ettim. 2 yıllık görevimi zirvede bıraktım."