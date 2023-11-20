YİMER 157 üçüncü kez dünya birincisi oldu

Başkanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, acil yardım ve ihbar hattının yanı sıra Türkiye'deki yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma gibi Göç İdaresi Başkanlığı mevzuatı kapsamındaki sorularına çözüm üreten YİMER 157, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Peştuca dillerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

İlk olarak 19-23 Haziran'da düzenlenen EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesel finallerinde birinci olan YİMER 157, Dünya Çağrı Merkezleri (Contact Center World) kapsamında dünya klasmanında yarışmaya hak kazandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 13-16 Kasım'da düzenlenen ve 80 ülkeden 2 binden fazla çağrı merkezinin katıldığı yarışmada YİMER 157, "En İyi Acil Servis Hizmetleri Ödülü" kategorisinde dünya birinciliğini elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride daha önce de iki kez dünya birincisi olan YİMER 157, ayrıca jüri özel ödülü olan "World Class"a da layık görüldü.

YİMER 157, önceki yıllarda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 3 kez bölge birinciliği elde etmişti. Ayrıca "Jüri Özel Ödülü" ile "Çok Dilli En Çok Beğenilen İletişim Merkezi" ödüllerini de almıştı.