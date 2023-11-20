İYİ Partili Ümit Dikbayır, disipline sevk edildi
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 14:50, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 16:07
İYİ Parti'de Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Parti bütçesinin eksiye düştüğü iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini öne sürmüştü.
Akşener, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.
İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.
Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.