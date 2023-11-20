İYİ Partili Ümit Dikbayır, disipline sevk edildi

Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım." ifadelerini kullanmıştı.

Parti bütçesinin eksiye düştüğü iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini öne sürmüştü.

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