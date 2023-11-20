Eski Bakan Akar'dan 'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 14:55, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 14:55
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar sosyal medya hesabından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' ile ilgili paylaşımda bulundu.
'Gazze'de derhal ateşkes' çağrısı yaptığı paylaşımında Akar şu ifadeleri kullandı;
Bombaların altında ölüme değil,
Güneşin altında parklara koşmalı çocuklar.
Gazze'de 44 günde
5 bin 500 çocuk öldürüldü !
B E Ş B İ N B E Ş Y Ü Z Ç O C U K !
Derhal ateşkes !!!!!!
Şimdi !!!!!