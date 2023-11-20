Sektör temsilcileri, elektrikli otomobildeki matrah güncellemesine ne dedi?

Cumhurbaşkanı Kararı'yla, yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Böylece söz konusu matrah eşiğine giren elektrikli otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Skywell Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrikli otomobil satışlarında son bir yıl içerisinde önemli bir artış söz konusu olduğunu ve bunun da ekosisteme ciddi bir katkı yaptığını dile getirdi.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ile petrole bağlılığın azaldığını ve bunun cari açığın düşmesine etki edeceğini, ayrıca yeni yatırımların önünü açacak bir sürecin yaşandığını belirten Uluıbaş, "Bu genelge ile markalar, hem olası kur artışlarından etkilenmemesi adına elini biraz daha güçlendirmiş olacak hem de elektrikli araç satın alma düşüncesindeki kullanıcıların satın alma kararlarına olumlu etki edecektir." dedi.

Ulubaş, "Ulu Motor olarak sektörel gelişmeler ve kurun hareketine göre D-SUV segmentindeki Skywell ET-5 aracımızla rekabetçi fiyat yapımızı korumaya devam ettirmeyi hedeflerken, diğer yandan da bu matrah artırımın ÖTV tarafında da bir artışa öncü olmamasını umut ediyoruz. Çünkü böyle bir artış yeni yatırımlar için Türkiye'nin cazibesini azaltacaktır. Ayrıca elektrikli araç yatırımları arttıkça petrole bağımlılığın azalmasıyla cari açık da azalacaktır. Sektörde rekabetçi olan elektrikli modellerimiz ile EV segmentindeki satışlarımızı artıracağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

- "Olumlu bir güncelleme oldu"

Türkiye'de MG markasını temsil eden Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, "Olumlu bir güncelleme oldu, kurdaki artış nedeniyle yüzde 10'luk vergi diliminde kalan elektrikli otomobil model sayısı çok azalmıştı. Kısa vadede, markalar vergi değişimine hazırlıklı olmadığı için araç bulunabilirliği ilk etapta yüksek olmayacaktır." diye konuştu.

Soysal ayrıca sadece fiyatlar azalacak gibi düşünmenin doğru olmayacağını ve zorlanarak yüzde 10 vergi diliminde desteklerle kalmayı başaran modellerin fiyatında da yukarı yönlü değişikliklerin zaman içinde gözlemlenebileceğini sözlerine ekledi.

- "Pazardaki bazı elektrikli modellerin fiyatlarında düşüş yaşanabilir"

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, konuya ilişkin açıklamasında, elektrikli araçlar ile ilgili yapılan yeni ÖTV matrah güncellemesiyle birlikte bir üst ÖTV diliminde olan ve 160 kW'yı geçmeyen bazı modellerin yüzde 10 ÖTV dilimine girebileceğini ve bu durumda pazardaki bazı elektrikli modellerin fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Özellikle fiyatların düşmesinin ardından gelecek günlerde elektrikli araçların satışında artış görülebileceğini dile getiren Berkel, şunları kaydetti:

"Biz de Hyundai markası olarak halihazırda IONIQ 6 modelimizin standart versiyonunu yüzde 10'luk ÖTV diliminden satıyoruz. Yeni düzenleme ile birlikte IONIQ 5 modelimizin 125 kW'lik 4x2 versiyonunu da yüzde 10 ÖTV diliminden satabileceğiz. Bugün liste fiyatı 2 milyon 185 bin TL olan 125 kW'lik IONIQ 5 modelimizin fiyatını 1 milyon 718 bin TL olarak güncelleyeceğiz. Rekabetçi bir fiyat yapısına sahip olacak elektrikli modellerimiz ile birlikte elektrikli araç (EV) segmentindeki satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

- "Markalar, fiyatlandırmalar konusundaki pozisyonlarını yeniden belirleyeceklerdir"

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ise motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 ÖTV diliminde bulunan tam elektrikli binek otomobiller için matrahın 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltilmesinin, çevreci teknolojilerin kullanılmasına teşvik açısından yararlı olacağını dile getirdi.

Markaların bu gelişmeye göre fiyatlandırmalar konusundaki pozisyonlarını yeniden belirleyeceğini belirten Ergun, "Bu değişiklikle mevcut fiyatları yüzde 40'lık ÖTV diliminde olup yüzde 10'a düşenler de olabilir. Bu kararla birlikte tüketicilerin bir süre daha yüzde 10 ÖTV diliminde bulunan araçlara daha ulaşılabilir fiyatla sahip olabilecekleri bir dönem yaşanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- "Olumlu bir adım ancak güncelleme oranı yetersiz görünüyor"

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise uzun zamandır tüm modellere yapılması gereken bir matrah güncellemesi ihtiyacının söz konusu olduğunu ifade ederek, elektrikli otomobiller için bir matrah güncellemesi yapılmış olmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yapılan güncelleme oranının yetersiz göründüğünü kaydetti.

Bozkurt ayrıca sadece belli bir dilime giren elektrikli araçlar yerine, tamamına güncelleme yapılması yönünde beklenti olduğunu sözlerine ekledi.