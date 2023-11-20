Diyarbakır'da sel tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtı

'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Bankadan müjde! %0 Faizli kredi!
Bankadan müjde! %0 Faizli kredi!
Sponsorlu İçerik
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Gün sonu döviz kurları
Gün sonu döviz kurları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
6 ilde eğitime ara verildi
6 ilde eğitime ara verildi
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bolu'da okullar tatil
Bolu'da okullar tatil
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Diyarbakır'da sel tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtı

Bismil ilçesinde bazı tarım arazileri ile ev ve iş yerlerini su bastı, üreticilere ait yaklaşık 2 bin arı kovanı zarar gördü, 200 hindi ve bir büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 16:59, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 17:00
Yazdır
Diyarbakır'da sel tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selde bazı tarım arazileri ile ev ve iş yerlerini su bastı, 2 bin arı kovanı zarar gördü, 200 hindi ve bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Dün geceden bu yana etkili olan yağışın sele neden olduğu ilçede, bazı ev ve iş yerleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

İlçeye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Belediyesi, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliye edilmesi, iş makineleriyle de cadde ve sokakların çamurdan temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

- Bazı hayvanlar telef oldu

Sel nedeniyle ilçenin bazı kırsal mahallelerinde ilk belirlemelere göre 5 üreticiye ait yaklaşık 2 bin arı kovanı zarar gördü, bir yetiştiriciye ait 200 hindi ve bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım'ın Esentepe Mahallesi Karaköprü mevkisinden geçen Pamukçay'ın kenarındaki arı kovanları da selde hasar aldı.

Yıldırım, AA muhabirine, 20 yıldır arıcılık yaptığını, arılarını kış bakımı için bölgeye getirdiğini söyledi.

"Arkadaşlar bizi aradı, 'Sel geldi' dedi. Geldik baktık kovanlar su dolmuştu. Birkaçını çıkardık. Saat 04.00 gibi bir daha sel geldi. O çıkardıklarımızın da hepsi telef oldu. Yaklaşık 1000 kovan arım vardı, hepsi zarar gördü, hepsi telef oldu." diyen Yıldırım, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ekiplerin hasar tespiti yapmak için geldiklerini belirtti.

Ekiplere teşekkür eden Yıldırım, 8-9 yıldır arıları bu bölgeye getirdiklerini böyle bir sel felaketi ile daha önce karşılaşmadıklarını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber