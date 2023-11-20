Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Kocasinan ilçesindeki Şerife Bacı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrencide, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

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