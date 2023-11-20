MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin katılımıyla 22 Kasım'da Ankara'da başlayacak.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 81 ilde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi açılacak.

81 ilden seçilen mesleğinde fark yaratan öğretmenler ile şehit öğretmenlerin yakınları, "100. Yıl Eğitim Hatıra Ormanına" fidan dikecek.

Ankara'da tarihi ve kültürel geziler kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 1. ve 2. Meclis Binası, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Müzesi ile Taceddin Dergahı ziyaret edilecek.

Öğretmenler ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Camii, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler ile şehit öğretmenlerin yakınlarına akşam yemeği verecek.

Yazar Hayati İnanç'ın şehitlik ile ilgili söyleşinin de düzenleneceği etkinlikler kapsamında, öğretmenler, 24 Kasım'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Öğretmenler, Ankara'daki programın ardından tarihi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceği özel programla 24 ve 25 Kasım'da İstanbul'da ağırlanacak.

Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Meydanı, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gibi İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal alanlarını gezecek öğretmenler, BAYKAR AR-GE Merkezi'ni de ziyaret edecek.

81 ilden seçilen mesleğinde fark yaratan öğretmenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.