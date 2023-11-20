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Belediye başkanının evinin kurşunlanması ile ilgili davada karar: 4 sanık da beraat etti

Belediye başkanının evinin kurşunlanması ile ilgili davada karar: 4 sanık da beraat etti

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 17:16, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 17:17
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Belediye başkanının evinin kurşunlanması ile ilgili davada karar: 4 sanık da beraat etti

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın bulunduğu evin kurşunlaması olayı ile ilgili yargılanan 4 sanık, beraat etti.

Olay, 26 Temmuz 2020 tarihinde Taşköprü 1. Çevreyolu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dinlenmek için babasının bağevine giden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, dışarıda oturduğu sırada eve silahla bir kaç kez ateş açılmıştı. Olayda yaralanan kimse olmazken, kurşunlar,Çatal'ın şahsi aracının arka camına ve eve de isabet etmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Ahmet Oran, Güven Çapkınoğlu, Cihan Dikel ve Serhat Çelik polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıslar hakkında 1,5 yıl süren soruşturmanın ardından, Taşköprü Adliyesi'nde Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme' suçlarından dava açılmıştı.

Sanıklar beraat etti

3,5 yıldır devam eden dava görülmeye devam etti. Davanın karar duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Oran, Güven Çapkınoğlu, Cihan Dikel ve Serhat Çelik'in beraatine karar verdi.

"Bunun bir senaryo olduğu ve komplo olduğu ortaya çıktı"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan sanıklardan Ahmet Oran, "Bugüne kadar yanımızda olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bunun bir senaryo olduğu ve komplo olduğu ortaya çıktı. Adalet tecelli etti. Şükürler olsun" dedi.

"Hak yerini buldu"

Sanıklardan Cihan Dikel ise, "Durumu şöyle özetlemek gerekirse 26 Ekim 2020 tarihinde olduğu varsayılan, aslında tamamen bir hayal ürünü, komplo ve karalama kampanyasından başka bir şeye hizmet etmeyen, tarafımızın çeşitli yalanlar ve entrikalarla dahil edildiği davada önce Cenab-ı Allah'ın izniyle, sonra da adalet ve mülkün temeli olan mahkememizin beraat kararını almış bulunmaktayız. Kısacası her yalan bir gün ortaya çıkmak zorundadır ve bugün bu yalan gün yüzüne çıktı. Hak yerini buldu. Adalet tecelli etti" diye konuştu.

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