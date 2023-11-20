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Sağlık Bakanı Koca, Gazzeli hastaları havaalanında karşıladı

"Gazzeli misafirlerimizin tedavileri Ankara'da Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde yapılacak. Bebek ve çocukların, kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirebilmek son derece önemliydi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 17:33, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 18:57
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Sağlık Bakanı Koca, Gazzeli hastaları havaalanında karşıladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan Türkiye'ye getirilen Gazzeli 61 hastanın tedavisinin Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde yapılacağını bildirdi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Havaalanında hastaları karşılayan Bakan Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye, İsrail ve Mısır arasında oluştukları sağlık koordinasyon ekibinin yoğun çalışmalarıyla ilk grupta 27 hasta ve 13 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Koca, bu hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesinde devam ettiğini bildirdi.

Çoğunluğu kanser hastası olan 61 hasta ile 49 refakatçinin bugün Mısır'dan Ankara'ya getirildiğini belirten Bakan Koca, bu süreçte emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlara teşekkür etti. Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"Gazzeli misafirlerimizin tedavileri Ankara'da Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde yapılacak. Yaşadığımız günler tarihin şahit olduğu en acı verici günlerdir. Seslerin kısıldığı, gözlerin görmemek için kapalı olduğu, adeta kimsenin kılını kıpırdatmadan olanı biteni izlediği günlerden geçiyoruz. İnsanlığın onurunun korunması açısından attığımız adımların çok küçük de olsa katkısı olduğunu düşünüyorum. Bebek ve çocukların, kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirebilmek son derece önemliydi."

- "Sahra hastanesi için çalışmalar başlayacak"

Bakan Koca, dün akşam Mısır, bugün ise İsrail'in sağlık bakanlarıyla telefonda görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Her ikisiyle Türkiye, İsrail ve Mısır arasında oluşturulan sağlık koordinasyon ekibinin çalışmalarını ele aldık. İsrail Sağlık Bakanı'na özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, bir iki gün içinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim.

Ayrıca Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde ülkemizce sahra hastanesi kurulmasının düşünüldüğünü, bu hastanenin etnik kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti vereceğini ve bununla ilgili sağlık koordinasyon ekibinin saha ziyareti yaparak uygun lokasyonu bulacağını ifade ettim. Sayın Bakan da cevap olarak, çocuk ve bebeklerin tahliyesi için her türlü koordinasyon ve işbirliğine açık olduklarını, Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonu ile ilgili sağlık koordinasyon ekibince yerinde değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler."

- "Hastalardan 8'inin durumu ciddi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde sağlık diplomasisi faaliyetlerini sürdüreceklerini vurgulayan Koca, etnik kökeni, dili, dini ne olursa olsun mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gelecek günlerde bebek, çocuk ve yaralılardan oluşan grubun tahliyesinin söz konusu olacağını ifade eden Koca, sahra hastaneleri kurulması konusunda Mısır ve İsrail sağlık bakanlarıyla mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Koca, bugün getirilen hastalardan 8'inin durumun ciddi olduğunu bildirerek hastaların durumlarının takip edileceğini kaydetti.

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