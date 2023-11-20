Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 17:52, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,6970
|28,6980
|28,7630
|28,7640
|Avro
|31,1830
|31,1840
|31,4120
|31,4130
|Sterlin
|35,6170
|35,7340
|35,8750
|36,0020
|İsviçre Frangı
|32,2980
|32,4600
|32,5040
|32,6670
|ANKARA
|ABD Doları
|28,6670
|28,7470
|28,7330
|28,8130
|Avro
|31,1430
|31,2230
|31,3720
|31,4520
|Sterlin
|35,5570
|35,7670
|35,8150
|36,0250