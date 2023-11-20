Gaziantep'te yük asansöründen düşen 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Ağır yaralanan Volkan Arı ise ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'ndeki Eylül Apartmanı'nın 5. katında tadilat yapmak için yük asansörüyle çıkan Oktay ile Volkan Arı, asansörün kapağının açılmasıyla aşağı düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net