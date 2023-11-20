Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova'nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Bölge genelinde etkisini gösteren kar, söz konusu kara yolunun Bülbülan Geçidi'nde tipiye dönüştü.

Tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yolda ulaşım aksadı.

Çalışma yapmakta güçlük çeken ekipler, yolu tüm araç geçişlerine kapattı.

Ekipler, söz konusu yolda çalışma yapabilmek için tipinin dinmesini bekliyor.

Kars-Kağızman-Ağrı kara yolunda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan Cumaçay tepesi mevkisi ve diğer bölgelerdeki yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.