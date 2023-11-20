A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarına başladı

İdmanı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Mustafa Eröğüt ve milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop da takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Cardiff'te basına kapalı çalışan milliler, takımın konakladığı otelde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmalarını CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'nde yaptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net