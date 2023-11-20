Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Aksaray'da park yeri yüzünden çıkan kavgada bir doktor meslektaşı tarafından çakıyla yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 22:24, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 22:37
Alınan bilgiye göre, Şeyh Hamit Mahallesi'nde ikamet eden kentteki özel bir hastanede doktor olan Mustafa D. (33), ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor N.A.K, otoparkta park yeri yüzünden tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A.K, çakıyla Mustafa D'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
N.A.K, polis merkezine götürüldü.