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21 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

21 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 00:03, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 00:04
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21 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, Türkiye Mezunu öğrencilerle bir araya gelecek.

(Cakarta)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek, Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ofisi Açılışı ve Yıkım Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İsmet Paşa Caddesi Açılış Programı'na iştirak edecek, Kadın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek. Özhaseki, Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projesi Açılış Programı'na katılacak, Valiliğe, Belediyeye, AK Parti İl Başkanlığına ve MHP İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Uşak/10.15-12.00/Afyonkarahisar/14.30-16.30)

2- TBMM'den

- MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açılışına ve sanayicilerle istişare toplantısına katılacak, Valilik ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Kodlama Merkezi açılışına iştirak edecek, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ne, AK Parti İl Başkanlığına ve esnafa ziyaret gerçekleştirecek, ardından AK Parti gençlik söyleşisine katılacak.

(Trabzon/10.00-19.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yılın 3. çeyreğine ilişkin yapı izin verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi'nde düzenlenecek Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi açılışına iştirak edecek, Kılıçlarsan Meydanı Daru'l Mülk Sergi Salonu'ndaki "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ni ziyaret edecek.

(Konya/12.00/14.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler'e konuk olacak. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Cardiff/22.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5. maçında Norveç'i Alanya Oba Stadı'nda konuk edecek.

(Antalya/19.45)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında; Türk Telekom, Fransa'nın Mincidelice, Beşiktaş Emlakjet ise Fransa'nın Paris Basketball takımına konuk olacak.

(Bourg en Bresse/21.30/Paris/23.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Almanya'nın Telekom Baskets, Darüşşafaka Lassa ise İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine konuk olacak.

(Bonn/22.00/San Cristobal de La Laguna/23.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası; Karayolları-Beşiktaş Ayos, Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Çukurova Belediyespor-PTT ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/15.00/18.00/Adana/17.30/Aydın/19.00)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak rövanş müsabakasıyla tamamlanacak.

(Konya/18.00)

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