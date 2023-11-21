TOGG sayesinde benzin doldurur gibi şarj edeceğiz

Altınay, elektrikli otomobil şarjında 360 kilovat gücüne ulaşıldığını belirterek, "Bu da bazı araç modellerinin 10-15 dakikada yüzde 80 şarja ulaşması anlamına geliyor. Artık yarım saati bile konuşmadığımız örnekler olmaya başladı. Bundan birkaç sene öncesine kadar en az 3-4 saat gerektiren şarj sürelerinin, önümüzdeki orta vadede akaryakıt dolumuyla aynı süreye gelmesini öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'de şu anda 10 bin civarında elektrikli şarj soketi olduğunu belirten Altınay, "Bunların yüzde 20 ila 25'i 'hızlı şarj' dediğimiz statüde. Sene başında 5 bin soketin altındaydık. Yüksek hızlı şarj adedi ise yüzde 10'un altındaydı. Artık bu sektördeki hemen hemen bütün oyuncular, müşterinin beklentilerine karşılık vermek için hızlı şarj istasyonlarına yatırım yapıyor" diye konuştu. Otomobil şarjında hız kadar yaygınlığın da önemli olduğunu dile getiren Altınay, "Şu anda bizim operatörümüzde, bir müşteri, Edirne'den Hakkari'ye, Datça'dan Iğdır'a yolculuk yapabiliyor. Geçen seneye kadar evin ikinci aracı olan elektrikli araç, bugün artık evin tek aracı olacak noktaya gelmiş durumda. Bundan 13-14 ay öncesine gittiğimizde, 5 operatör vardı. Bugün 150'ye yakın şarj operatörü var. Bunların yüzde 10-15'inin sahadaki uygulamasının canlı olduğunu görüyoruz ama bu, iştahı gösteriyor" ifadesini kullandı.

Yerli otomobil Togg'un sektöre etkisini de değerlendiren Altınay, "Biz 15 yıldır bu sektörün içindeydik ama son 1 yıldaki ivmenin arkasında Togg var. Togg hem ilgiyi artırdı, hem kafadaki soru işaretlerinin azalmasına yardımcı oldu. Küresel üreticiler de Türkiye'ye çok daha fazla model getiriyor" açıklamasını yaptı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ