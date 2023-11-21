Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya dönüşünde uaçakta yaptığı açıklamalarla fitilini ateşlediği 50+1 tartışması, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalarla alevlendi.

Siyasetin yeni gündemine ilişkin karşılıklı açıklamar devam ederken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin perşembe günü yapacağı görüşmeye çevrildi.

Parti kurmayları, daha önceden planlanan görüşmede, 50+1'in ana gündem maddesi olacağı yönünde görüş bildirirken, Anayasa değişikliği ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasının da konuşulacağını ifade ediyor.