İspanya'da zeytinyağı reyonlarına zincir çekildi

Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi
Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi
Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Gün sonu döviz kurları
Gün sonu döviz kurları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ana sayfaHaberler Dünya

İspanya'da zeytinyağı reyonlarına zincir çekildi

İspanya'da zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle hırsızlık olayları artınca, süpermarketler önlem almaya başladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 08:56, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 08:55
Yazdır
İspanya'da zeytinyağı reyonlarına zincir çekildi

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi konumundaki İspanya'da ürünün litresi 15 euroya kadar yükseldi.

Süpermarketlerse zeytinyağı şişelerine kozmetik, içki ve elektronik cihaz reyonlarında kullanılan güvenlik alarmlarından takmaya başladı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs'te 30 şubeye sahip Tu Super adlı süpermarket zincirinin CEO'su Ruben Navarro, "Hırsızlık olaylarında ciddi artış yaşanıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle zeytinyağı hırsızların hedefinde" dedi.

"Hırsızlık olaylarından endişelenen bazı çalışanlarımız istifa etti"

Navarro, 5 litrelik zeytinyağı şişelerinin yer aldığı reyonlara asma kilitli zincirler taktıklarını da belirtti.

CEO, "Hırsızlık olaylarından endişelenen bazı çalışanlarımız istifa etti" dedi.

Ayrıca bazı süpermarket zincirleri de başkent Madrid'deki şubelerinde litrelik zeytinyağı şişelerine güvenlik alarmı taktı.

Fiyatlar son iki haftada yüzde 150 yükseldi

Reuters'ın aktardığına göre, ülkenin güneyindeki kuraklığın zeytin hasadını olumsuz etkilemesi nedeniyle fiyatlar son iki haftada yüzde 150 yükseldi. Devletin belirlediği rakamlara göre zeytinyağının litresi 8 euro fakat bazı markaların sızma zeytinyağlarının litre fiyatı 15 euroya kadar çıkıyor.

İspanyol polisi, bu ay 56 ton sızma zeytinyağının çalınmasıyla ilgili başlatılan incelemede iki kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber