7 ilde Narkogüç-36 operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında, 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; 17 kilogram skunk, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 1 ton 150 kilogram esrar, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 330 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 64 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 65,5 kilogram skunk, 4,5 kilogram skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 178 kilogram metamfetamin, 8 kilo eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 10 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 6 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."