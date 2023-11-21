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7 ilde Narkogüç-36 operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 09:12, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 09:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında, 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; 17 kilogram skunk, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 1 ton 150 kilogram esrar, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 330 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 64 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 65,5 kilogram skunk, 4,5 kilogram skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 178 kilogram metamfetamin, 8 kilo eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 10 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 6 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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