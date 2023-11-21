Brent petrolün varil fiyatı 81,75 dolar

Dün 82,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 81,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,26 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, bugün yine güne düşüşle başladı.

Petrol fiyatlarının düşüşünde dünya ekonomilerine ilişkin olumsuz beklentiler etkili oluyor. Küresel ekonomideki baskın enflasyonist eğilimler ve buna karşı merkez bankalarının aldığı tedbirlerin fiyatları baskılayacağı ifade ediliyor.

Bu nedenlerle petroldeki düşük talep fiyatların düşmesine sebep oluyor.

Ancak devam eden OPEC+ kesintileri fiyatları arz yönlü desteklemeye devam ediyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu 26 Kasım'da küresel petrol fiyatlarını istenilen seviyede tutmak için ek bir üretim kesintisine gidebileceğine ilişkin öngörüde bulunurken, bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.

Öte yandan, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin gelişmeler de piyasaların odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,80 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 81,65 ile 80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.