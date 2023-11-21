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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da resmi ziyarette bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 10:14, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 10:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'e gitti.

- Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

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