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Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL

Ons altın fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 1994 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 15:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 15:11
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Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL

Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşlerle yükselirken, yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının tutanaklarını bekliyor.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1994 dolara kadar yükselirken; saat 13.57 itibarıyla yüzde 0,58 yükselişle 1989 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1960 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.

Gram altında yeni rekor

Ons altındaki yükselişle yukarı yönlü hareket eden altının gram fiyatı, 1846 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,82 artışla 1841 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 390 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1828 liradan tamamlamıştı.

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