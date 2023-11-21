Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yükseltilecek

AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı vergi ve maliye alanlarına yönelik yaklaşık 80 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin bu hafta Meclise sunulması bekleniyor.

Kanun teklifinin, 2024 yılı bütçe mesaisi bu hafta sona erecek Plan ve Bütçe Komisyonunda gelecek hafta görüşülmesi, komisyonda kabul edilmesi halinde bütçe görüşmelerinden önce TBMM Genel Kurulunun gündemine getirilmesi planlanıyor.

Aralarında Çek Kanunu ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un da yer aldığı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklife göre, menkul malların fiili hacizlerinde kullanılan haciz tutanakları elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek. Bu düzenlemeyle, her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde 40'ından az yüzde 90'ından fazla olamayacak.

- Fahiş fiyata ceza

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde fahiş fiyatlara ilişkin yeni düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun'a geçici madde eklenecek. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025'e kadar inşaata yönelik yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

Çek Kanunu'nda yapılacak değişikle de yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin 31 Aralık 2023'te sona erecek uygulama süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.