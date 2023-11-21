Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde öncelikli olarak İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve siyasette yeni tartışma olan 50+1 sistemi vardı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelip geçici bir heves olmadığını dile getirerek "MHP yancı değildir. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedi." dedi.

MHP lideri, "Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir. Hak severlik üzerinedir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Irak'ın esenliği Türkiye'nin esenliğidir. Filistin 16. yy'dan itibaren egemenlik şemsiyemiz altına girmiştir.

Türk milleti zalim İsrail'in ve zulum destekçilerinin şeytani oyunlarına şer ve şiddet yağdıran operasyonlarına sonuna kadar tepkilli mesafeli ve öfkelidir. İnsana dair ne varsa bombalanıyor. Biz kendimizi de haddimizi de nefsimizi de çok şükür bilenlerdeniz. Bilmeyenlerin ise karşısında sarsılmadan duruyoruz. Zafer her zaman inananların hanesine yazılacaktır.

ALMANYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanının yüzüne çekinmeden açık sözlülükle haykırdığı gerçekler Türk milletinin susmayı tercih eden bazı arap ve islam ülkelerinin ortak sesi ortak seslenişidir.

Gazze'de her saat başı 6 çocuk hayatını kaybetmektedir. Bu hazin tablo insani bir felaket ve vahşetin canlı resmidir. İsrail'in soykırım suçuna sessiz kalanlar inanıyorum ki bir gün insanlık vicdanında mahkum olacaktır. Almanya'da bu kategoridedir. Bizim geçmişizin hiçbir sayfasında gaz odalarını caniliği toplama kamplarının lekesi yoktur. Almanya Başbakanı tarihin ve insani değerlerin yanlış tarafındadır.

"SAVAŞ VE SOYKIRIM SUÇU SABİTLEMİŞTİR"

Uyanışa geçen küresel vicdan, İsrail halkı arasındaki keskin bölünmeler, Netanyahu'yu yalnızlığa itmektedir. Çıkmaza sürüklenen, kafası ve kalbi rehin altında olan İsrail Başbakanı'nın siyasetten silinip gideceği günler uzak değildir. İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes sağlanmalıdır. Artık tahammül eşiği aşılmış, savaş ve soykırım suçu sabitleşmiştir.

İnsani yardımların önü açılmalıdır. Gazze yıkılmış ve yıkılmıştır. Yaklaşık 1,5 milyon insan yerinden ve yurdundan edilmiştir.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin hem 3. evreye geçişi sağlamış hem de demokratik ve dinamik nitelikli sistemsel başarışını somutlaştırmıştır. Gölge düşürmek ucube sistem tek adam rejimi iddialarıyla çamur atmak milletmize saldırıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup köşeye atılacak tek kullanımlık konjoktürle reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin istikbal haysiyetidir. Elbette aksayan, tekleyen yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Her yönetim sisteminin bir özü, hukuki meşruiyetini sağlayan demokratik bir özelliği vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi ile milletimizin huzuruna çıkan zillet ittifakı amaçladığı ruhsatı alamamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milleitnin huzur barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aksayan tekleyen aksayan yöneleri varsa mutabakatla düzeltilmelidir.

Bunun tartışılması öngörülemez sorun ve sıkıntıya yol açma riski taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası 50+1 oy hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde seçim de seri olur demiştir. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin kurulan ittifaklarının parçalı yapısına bakıldığında anlamlıdır fakat bu konuda bizim sözlerimiz yaptığımız açıklamalar, görüşler de bellidir ve değişmemiştir.

"HİÇ KİMSEYİ SIRTIMIZA BİNDİRMEDİK"

Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir.

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz.

Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten de asal vazgeçmedik.

"CUMHUR İTTİKAFI'NDAN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanlığın kabinesine bakan vermedik. Alacağı her kararın arkasındayız. MHP yancı, ufakçı değildir. İkbale meraklı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir. Hak severlik üzerinedir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir.

Cumhur İttifakı'ndan yanayız. Bu ittifakın bozulmasına geçit vermeyeceğiz.

Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla ile aynı kareye girmeye bile içimiz acısa da ses çıkarmadık. Buradan size ekmek çıkmaz. Dedikodu çarkını bize sökmez. Kuş beyinlerinizle Cumhur'u çatlatmaya kabiliyetiniz yetmez.