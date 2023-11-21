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Eğitimde 'yenilikçi sınıf' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yenilikçi teknolojilerde hedef büyüttü. Ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı yenilikçi sınıflar oluşturmak için çalışan Bakanlık, yenilikçi sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gibi teknolojik bileşenlerin yer almasını sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 11:12, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 11:14
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Eğitimde 'yenilikçi sınıf' dönemi

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde yürütülen yeni çalışmalar ile kurulum hazırlıkları süren "yenilikçi sınıflar" hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

YEĞİTEK bünyesinde FATİH Projesi başladığı andan bugüne 600 bin sınıfın etkileşimli tahta ihtiyacını giderdiklerini, yıl sonu itibarıyla bu sayıyı 620 bine çıkaracaklarını belirten Canlı, bunun yanında yeni yapılan okulların ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının yüksek hızlı geniş bant internet erişimine ulaşmaları ve teknolojik alt yapı eksikliklerinin ve yenileme çalışmalarının giderilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Canlı, öğrenciler için kurulan EBA'nın yanı sıra, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) adıyla başka bir altyapı da oluşturduklarını, ayrıca Halk Eğitimi Merkezleri için de HEMBA dijital platformunun kurulduğunu hatırlattı.

- EBA'ya zenginleştirilmiş kitaplar geliyor

EBA'da her ders ve her kazanım için içeriklerin zenginleştirilmesi için bir planlama yaptıklarını belirten Canlı, "1. sınıftan 8. sınıfa kadar derslerin kitaplarını zenginleştirerek z-kitap olarak EBA'ya yükleyeceğiz, ayrıca bu kademelerdeki tüm derslerin kazanımlarının yer aldığı eğitsel içerik paketleri oluşturacağız." diye konuştu.

Genel Müdür Canlı, EBA'daki yeni çalışmalar için görevlendirilen öğretmenlerle birlikte 1'den 12. sınıfa kadar tüm derslere ait e-içerikleri (elektronik içerikleri) belli planlama doğrultusunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Canlı, ayrıca kamu kurumları ve diğer kuruluşlardan gelen yaklaşık 4 bin içeriğin EBA'ya eklendiğini de belirtti.

Elektronik içerikler için öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun yüksek standartlar belirlediklerini söyleyen Canlı, "EBA için birkaç dakikada konuyu anlatan videolar ve aynı zamanda yüksek kalitede içerikler oluşturmak ana hedefimiz." dedi.

Mustafa Canlı, öğretmenlerin dijital becerilerinin desteklenmesi ve yeni teknolojileri çok daha etkin kullanabilmeleri için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile beraber çalıştıklarını söyledi.

- Yenilikçi sınıflar geliyor

Canlı, aktif öğrenme modelinin uygulanacağı, güncel teknolojilerle uygulamaların yapılacağı "yenilikçi sınıf" çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tekin'in "yenilikçi sınıflar" oluşturulacağına ilişkin çalışma yürütüldüğünü kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Canlı, bu sınıfların bilişim okuryazarlığını artırmak üzere tüm öğretmenlerin disiplinler arası uygulama yapabilecekleri öğrenme ortamları olacağını anlattı.

Canlı "yenilikçi sınıf" çalışmalarına ilişkin şöyle bilgi verdi:

"Ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı yenilikçi sınıflar oluşturmak için çalışıyoruz. Öğrencilerin derse ilgisini, katılımını, akademik başarısını artıran bu ortam, 21. yüzyıl becerileri odaklı interaktif öğrenme yöntemleriyle derslerin işlenmesine olanak sağlıyor. Yenilikçi sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gibi teknolojik bileşenler öngörüyoruz."

- "Teknoloji odaklı öğrenme senaryoları oluşturuyoruz"

Genel Müdür Canlı, yenilikçi sınıflarla ilgili yürüttükleri bir diğer çalışmaya ilişkin, "Bu ortamlarda etkileşimli tahtaların öğretmenler tarafından etkin kullanılması için 'teknoloji odaklı öğrenme senaryoları' oluşturuyoruz. Geliştirdiğimiz kullanım senaryolarını yenilikçi teknolojilerle kullanıma sunacağız. Sadece bilişim teknolojileri öğretmenleri değil tüm branşlardaki öğretmenlerimizin dersleri, yenilikçi öğrenme ortamları ve diğer sınıflarda işlemesi için planlamalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

- ODTÜ Teknokent'te profesyonel öğrenme laboratuvarı kuruldu

YEĞİTEK'in ODTÜ Teknokent'te kurduğu Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi ETKİM'le ilgili de Canlı şunları kaydetti:

"Burada, eğitimle ilgili tüm sektör paydaşlarının yer aldığı AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Buraya bir de Profesyonel Öğrenme Laboratuvarı (PÖL) kurduk. Amacımız, dünyada da çok hızlı gelişen dijital eğitim sektörüne Türkiye'den küresel oyuncu çıkarmak ve yenilikçi yaklaşım modelleri geliştirmek."

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