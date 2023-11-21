Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

Baba Ünlü 112'ye ihbarda bulundu, ardından çocuklarını hastaneye ulaştırmak için kendi aracına alarak Afyonkarahisar'a doğru hareket etti.

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