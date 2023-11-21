YHT'lerde öğretmenlere yüzde 50 indirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.
Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler
Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca
TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde
yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek
hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim
oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.
ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR
Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından
onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür
ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri
dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu
olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" diye konuştu.
Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını bildirdi.