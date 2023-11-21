'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'

Tarım Bakanlığını ve uygulamalarını en sert şekilde eleştiren TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanı Sencer Solakoğlu yeni Tarım ve Orman Bakanıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tarım Bakanlığının 160 bin kişilik ordusu olduğunu belirten Solakoğlu "Şuanki Tarım Bakanın ismini kimse bilmez. Çünkü sadece tarımla ilgileniyor. Tarım Bakanlığının kudreti çok büyük, çok şey yapabilir. " dedi.

Özel bir tarım TV kanalı olan Agro TV'de gazeteci Pelin Batu'ya konuşan Sencer Solakoğlu "Tarım Bakanlığı bugün adeta devrim yapıyor. Bakın ben bugüne kadar en sert şekilde eleştirdiğim bir Bakanlıktır Tarım Bakanlığı... Tarım sayımının önü açıldı. Bakan bey karar verdi. Sözleşmeli tarım modelinde başlandı, planlı tarım modeline geçiliyor. Şimdi herkes eleştiriyor, bu böyle olmaz şeklinde eleştiriyorlar. Hayır yapılan doğru, durun, bir yerden başlamak gerekiyor." dedi.

Solakoğlu planlı üretim modeline ilişkin olarak ise "Tarım sayı diye bir şey yoktu bu ülkede. Türkiye'de ne kadar soğan ekildiğini bilmiyoruz. Beyanlar var ama realitenin ne olduğu bilinmiyor. Bilsek bile müdahale edemiyoruz. Planlı üretim modeline geçişte ilk defa bir şeyler yapılıyor. İnanılmaz şekilde heyecanlıyım. 2 sene sonra meyvelerini toplarız" dedi.