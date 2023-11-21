'20 yılda geçmiş 80 yılda ne yapılmışsa hepsinin birkaç misli iş yaptık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "80 yıl boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca gelen, iyi iş yapan, öbür tarafa göçen, rahmetlik olan herkese Allah'tan rahmet diliyoruz, hiç de kötü bir şey söylemeyiz ama şunu herkes bilsin ki bizim 20 yıllık bu iktidarımız döneminde geçmiş 80 yılda ne yapılmışsa emin olun hepsinin birkaç misli de iş yaptık." dedi.

Özhaseki, Uşak programı kapsamında AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde tanıştığını anlatan Özhaseki, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediyecilikte çığır açtığını söyledi.

AK Parti iktidarının geride kalan 21 yılda birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şu anda arkamızda bir ekran olsa ve her bir yapılan proje tek tek geçmeye başlasa emin olun 24 saati doldurur. Bütün AK Parti ailesi lütfen başınızı dik tutun arkadaşlar. Bizim alnımız açık, çok iş yaptık. Hükümet etme noktasında elbette bizden önce de hükümetler gelmişti. 80 yıl boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca gelen, iyi iş yapan, öbür tarafa göçen, rahmetlik olan herkese Allah'tan rahmet diliyoruz, hiç de kötü bir şey söylemeyiz ama şunu herkes bilsin ki bizim 20 yıllık bu iktidarımız döneminde geçmiş 80 yılda ne yapılmışsa emin olun hepsinin birkaç misli de iş yaptık."

Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözünün olmadığını ve kimseyle de kavga etme niyetinin bulunmadığını ifade eden Özhaseki, AK Parti olarak Türkiye'deki vesayet rejimini sona erdirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 ay önce ABD'de katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu söyleyerek başladığını hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Dünya beşten büyüktür' diyerek konuşmasına devam etti. O beş kişiyi kastederek, beş ülkeyi kastederek. Bugün de bir zulüm işleniyor. Bu zulüm karşısında liderimizden başka, bizlerden başka ses verip de 'ey dünya ayağa kalkın' diyen bir kişi gördünüz mü siz? Arap ülkeleri, diğerleri, hele hele Amerika Birleşik Devletleri, AB ülkeleri, 1-2'si hariç. Ya ateşkes lafını bile söyleyemiyorlar. 'Çocukları öldürmeyin, hastaneleri basmayın' diyemiyorlar. Cenabıhakk'a şükürler olsun biz yine mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü tarih bunları yazacak. O mazlumların ahı da onları yakacak inşallah."

Özhaseki, yerel seçimler öncesinde adayların birbirlerinin hakkını yememesi, birbirlerini kötülememesi gerektiğini belirterek, "'Ben iyiyim' diyebilirsiniz. Ama 'şu adam kötü' lütfen, ne olur kimse demesin. Gerçekten idareciler zor yetişiyor. Eğer hep birlikte olursak, kol kola girersek rahmet olur, yine biz 10 ilçemizi de alırız, merkez ilçeyi de alırız." dedi.

- Yenilenen İsmet Paşa Caddesi hizmete açıldı

Daha sonra Uşak Belediyesi tarafından yenilenen İsmet Paşa Caddesi'nin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada da bu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduklarını, bunun için de bir taraftan yatırımlar yaptıklarını bir taraftan savunma sanayisinde ellerinden gelen ne varsa yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Kentsel Dönüşüm Yasası ile başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra bakıyorum kendini çok çok çok aşırı solda gören, tuhaf tuhaf tipler; 'efendim, adamın evi Sultanbeyli'deymiş, alacakmışız Kadıköy'e gidip birisinin evinin üzerine koyacakmışız.' Fesüphanallah, ne dersiniz, ne demezsiniz. Alışmışlar... Geçen gün Plan Bütçe Komisyonundaki üyelerin yüzüne de söyledim. 'Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz', neye karşısınız kardeşim siz? Belediye başkanlarınıza söyleyin, Allah'ını seviyorlarsa rantsal dönüşüm yapmasınlar ama bir gün olsun kentsel dönüşüm yapsınlar. Hadi yapsınlar da göreyim. Çalışmaya da iş yapmaya da niyetleri yok, bol bol konuşuyorlar."

Konuşmanın ardından alt ve üstyapısı yenilenen İsmet Paşa Caddesi'nin açılışı yapıldı.

Eski belediye hizmet binasında açılan Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nı da gezen Bakan Özhaseki, Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu, kadınlarla sohbet etti.