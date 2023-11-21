Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'

Selçuk Bayraktar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) gerçekleştirilen söyleşide, "Bebeklerin hesapsız şekilde katledildiği dünyanın, ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha gür şekilde çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 16:28, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 16:30
Yazdır
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, KTÜ'de düzenlenen 'Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi'ne katıldı.

Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, salonu dolduran öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, BAYKAR'ın tarihsel süreçteki gelişimi hakkında sunum yaptı.

Uçuş testleri süren Bayraktar TB3 SİHA'yı 2024 yılında göreve hazır hale getireceklerini belirten Bayraktar, "Ürettiğimiz teknolojiler sayesinde başka ülkelerin kapısını çalan bir konumdan; kapısı çalınan bir konuma geldik. Geçen haftalarda Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuşunu gerçekleştirdik. Hatta bugün itibarıyla 8'inci uçuşunu da yapıyor. TB3'ü de en kısa zamanda gemimize konuşlandırıp, 2024 yılında da göreve hazırlıyoruz. 2024'te inşallah göreve başlayacak" dedi.

"Dünya havacılık tarihinde il"

Test uçuşları başarılı sonuçlanan TB3 silahlı insansız hava aracı ve KIZILELMA'nın dünya hava muharebe tarihinde devrim yapacağını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Semalardaki uçuşlarımız, ülkemize bir anlamda bağımsızlığını kazandırdı ve terörün belinin kırılmasını da sağladı. Bizler BAYKAR'daki arkadaşlara şunu söyledik, ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür olununcaya kadar çabalarımız devam edecek. BAYKAR'ın genetik kodu bu. İnsansız hava savaş uçağımız KIZILELMA ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı öncesi test uçuşunu başarıyla tamamladık. KIZILELMA bizlere oyun kurucu olduğunu da müjdeliyor. Bu uçuşlar bir anlamda gelecekte hava muharebesinin nasıl olacağını da gösteriyor. Özellikle KIZILELMA ile AKINCI'nın yakın uçuşu, dünya havacılık tarihinde ilk kez yaşandı. Bebeklerin hesapsız, arsız, azgın şekilde katledildiği dünyanın, ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha gür şekilde çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var arkadaşlar. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA, günün birinde görev almayı başardığında, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklardır, aynen SİHA'larımız gibi" diye konuştu.

Konuşması sonrası Bayraktar'a, KTÜ yönetimi tarafından düzenlenen törenle 'Fahri Doktora' ünvanı da verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber