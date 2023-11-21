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Üniversite eski genel sekreteri Büyükşehir adaylığını açıkladı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Eski Genel Sekreteri Dr. Tekin Yenigün, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığını il başkanlığında kamuoyuna duyurdu. Yenigün, "Üniversitemize ve şehrimize başta üniversite hastanesi olmak üzere büyük hizmetlerim oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Tekirdağ'ın tamamına ve herkese hizmet götürmek için aday oldum" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 17:02, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 17:04
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Üniversite eski genel sekreteri Büyükşehir adaylığını açıkladı

Daha önce NKÜ Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten Dr. Tekin Yenigün AK Parti'den Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Müracaatını İl Başkanı Ali Gümüş'e yapan Yenigün, basın toplantıyla aday adaylığını açıkladı.

GÜMÜŞ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Yenigün'ün aday adaylığı başvurusunu kabul eden AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, "31 Mart tarihinde icra edeceğimiz mahalli idareler seçimi için sayın Hocamız Tekin Yenigün'ün büyükşehir belediyesi için partimize yaptığı ilk başvuru için sayın basın mensupları hoş geldiniz. Geçtiğimiz Cuma bitmesi öngörülen başvuru süreci il başkanlarımızın önerisi ve cumhurbaşkamızın uygun görmesi ile bu çarşambaya uzatıldı. Sayın Hocamda bize müracaatını sizler huzurunda yapmayı uygun gördü. Çıktığı yolda hocama hayırlı uğurlu olsun diyorum. Müracaatını kabul ettik. Rabbim utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'TEKİRDAĞ ÇOCUĞUYUM HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM'

Yenigün, "Sayın parti yöneticilerim ve saygıdeğer basın mensupları hoşgeldiniz. Bu mutlu günümde yanımda olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi ben üniversite kökenli bir arkadaşınızım. Lise eğitimimi Tekirdağ'da tamamladım. Üniversite eğitimi için il dışına çıktım. Sonraki süreçlerde yaz tatilleri ve sonrasında hep Tekirdağ'da yaşadım. 2008 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne geldim. İlk önce tıp fakültesinin kurulumunu ve hastanenin açılmasında öncü oldum. Sonraki süreçte ise şehrime ve üniversiteme genel sekreterlik görevi ile hizmet etmeye devam ettim. Şehrimize üniversite hastanesi kazandırmak için çok mücadele ettim. Eşim Tekirdağlı. Muratlı Hanoğlu köyünden. 1989 yılından bu yana Tekirdağ'dayım. Buranın çocuğuyum" dedi.

'ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİM'

Yenigün, "Şehrimize üniversite hastanesi kazandırmak için büyük mücadeleler verdim. İşe ameliyathane için ilk balyozu vurmakla başladık. 2006 yılında kurulan 10 tane üniversite arasında Namık Kemal Üniversitesi'ni birinci sıraya oturtturduk. Dönemin YÖK Başkanı üniversiteye geldiğinde ben gezdiğim 'Üniversitelerde hedefi belli olan amacı belli olan bir üniversite ile karşı karşıyayım. Bu kadar hızlı gelişebileceğini tahmin edemedim' demişti. O dönemde belki görmüşsünüzdür. Üniversitede hiç bir yerde bir kurumda 5-6 tane kule vincin aynı anda çalıştığı görülmemiş bir şeydi ve bunu Tekirdağ'da inşaat sektörünü bilenler bilir. Bunun çok büyük bir anlamı var, inşaat anlamında bu hizmetlerin hepsini Tekirdağ'da yaptık, kazandırdık. Bunun mutluluğunu hep yaşadım. Yaşıyorum" dedi.

'TEKİRDAĞ'IN TAMAMINA HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ADAY OLDUM'

Yenigün, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Tekirdağ'ın tamamına ve herkese hizmet götürmek için aday oldum. Rabbim inşallah mahcup etmez. Desteklerinizi bekliyorum. Memleketime hizmet etmek istiyorum. Hizmete talibim. Tabi projelerim var. İnşallah adaylık süreci tamamladığında bunu yine bu şekilde huzurunuzda çıkarak açıklayacağım. Ama benim enerjim, kültür, turizm, sağlık, turizm, bunlar benim ilgi alanlarım. Bu konularda da çalışmalar yapmış ve bu konuda tecrübesi olan bir insanım. Özellikle yenilenebilir enerjide alanında Türkiye'de bu konuda çok farklıyım. Çiftçimize, esnafımıza herkese dokunacağız. Yani çok iyi bir hizmet yapacağız. Güçlü bir basının oluşması lazım. Tekirdağ'da bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Çünkü basın kamuoyunun gözü ve kulağıdır. Bu olmalı, bunu güçlendirmemiz lazım. Bunu güçlendirirsek hepimizin huzuru, mutluluğu dahi hizmet etmek için yaparsın. Şunu bilin ki ben basına küse darılan arkasını dönen kaçan olmayacağım" dedi.

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