Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı

Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı

Giresun'da yıkama firmasına bırakılan halıdan çıkan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 19:45, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 19:27
Yazdır
Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı

Kentte bir kişi, vefatından bir süre önce annesinden aldığı halıyı yıkatmak için Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki firmaya getirdi.

İşletme sahibi Hatice Özdemir, müşterinin bıraktığı halıyı yıkamak için açtığında içinde çanta buldu.

Çantada çeşitli ziynet eşyalarının olduğunu gören Hatice ve eşi Yılmaz Özdemir, müşteriye cep telefonundan ulaşarak durumu anlattı.

Müşteri, kısa süre sonra halı yıkama firmasına gelerek içinde altın olan çantayı teslim aldı.

Hatice Özdemir, AA muhabirine, halıyı yıkamak için açtığında bulduğu bel çantasını önce çöpe attığını söyledi.

Sonra çantanın içine bakmaya karar vererek çöpten geri aldığını belirten Özdemir, "Ziynet eşyalarını görünce çok şaşırdık. Müşterimizi arayarak bilgilendirme yaptık, 'Sizden halı almıştık, içerisinden bel çantası çıktı' dedim. Bana, 'Hiçbir bilgim yok ama ben halıyı annemden almıştım, annem de bir yıl önce vefat etti' dedi." ifadelerini kullandı.

Özdemir, müşterisine, annesinin ziynet eşyası olup olmadığını sorduğunu anlatarak, "Müşterimiz, 'Vardı ama bulamadık' dedi. 'Emanetiniz bizde, gelip alabilirsiniz' dedim, müşteri de şaşırdı." diye konuştu.

Çantada, mendile sarılı bilezik, küpe ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyaları olduğunu aktaran Özdemir, "Yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası vardı. O paranın yarısı kadar ihtiyacımız vardı, rabbim iki katını yolladı ama haramdı bu. Belki Allah'ım bizi sınadı, denedi. Bir an bile almayı düşünmedik, belki alsaydık o kişilerin haberi bile yoktu. Benim 4 çocuğum var, Allah hep helal lokma yedirmek nasip etsin." dedi.

Öte yandan Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Hatice ve Yılmaz Özdemir çiftine duyarlı davranışlarından dolayı plaket verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber