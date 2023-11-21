Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'

"Her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket etmekteyiz. Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz"- "Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz. Belli sayının altındaki sınavlarımızı elektronik sınav olarak gerçekleştireceğiz. Bu da bize hem zaman hem de maliyet açısından çok büyük tasarruf sağlayacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 19:13, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 19:14
Yazdır
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket ettiklerini belirterek, "Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz." dedi.

ÖSYM'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında, kurumda düzenlenen törende konuşan Ersoy, Türkiye'nin en önemli stratejik kurumlarından biri olan ÖSYM'nin, 16 ayrı kurum için 60'a yakın sınavla 13 milyon adaya hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavının (TR-YÖS) 13 yıl sonra ilk defa bu yıl 12 Kasım'da yapıldığını aktaran Ersoy, 13 ülkede yaptıkları sınavı en az 50 ülkede ve altı kıtada yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Ersoy, dil alanında da devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceklerini anlattı.

ÖSYM'nin ortaya koyduğu uygulamalarla sınav standardı oluşturduğunu dile getiren Ersoy, "Her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket etmekteyiz. Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz." dedi.

Başkan Ersoy, "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"nin açıklandığını, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 bütçesinin onaylandığını hatırlattı.

2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni stratejik plan için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Ersoy, kurumda kalite standartlarına uygun çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ölçme ve Değerlendirme Sertifikasyon Programı ile ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumuyla işbirliği, kişisel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi çalışmaların sürdüğünü aktaran Ersoy, " Önümüzdeki günlerde yeni çalışmalara ve hayata geçirilecek yeni projelere birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Ersoy, yabancı dil sınavları dışında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit (STS Eczacılık) sınavlarını ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, "Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz. Belli sayının altındaki sınavlarımızı elektronik sınav olarak gerçekleştireceğiz. Bu da bize hem zaman hem de maliyet açısından çok büyük tasarruf sağlayacak." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber